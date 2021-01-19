19 января 2021

В Челябинске без тепла остались жилые дома, школы и детсады

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения отопления. Курган, батарея, отопление, холод, отключение отопления, теплые носки
В Челябинске отопление отключили в десятках домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Металлургическом районе Челябинска 19 января произошла крупная коммунальная авария. Без отопления остались десятки жилых домов, два детских сада, три школы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. К проверке обстоятельств ЧП уже подключилась прокуратура.

«Аварийное отключение в Металлургическом районе произведено в 10 часов утра, — уточнили в пресс-службе. От отопления и горячего водоснабжения отключено 39 жилых домов, два детских сада, три школы», — уточнили в пресс-службе. Работы по устранению аварии ведет муниципальное унитарное предприятие «Челябинские коммунальные тепловые сети» (МУП «ЧКТС»).

Подключить дома и соцучреждения к теплу обещают до 22 часов. Аварию обсуждают и жители в соцсетях. «А у нас сегодня отключили отопление. Обухова, 2. Видимо, чтобы не заморачивались на крещенские купания. Можно просто в ванну нырнуть, вот тебе и прорубь», — говорится в одном из сообщений на странице «Подслушано ЧМЗ» во «ВКонтакте». Причины случившегося выясняет прокуратура.

«Прокуратурой Металлургического района организована проверка по факту технологического отказа на подающем трубопроводе тепловой энергии, — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. — По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органа местного самоуправления и исполнителя коммунальных услуг при организации теплоснабжения на территории Челябинска».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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