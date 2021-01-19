19 января 2021

В Пермь едет федеральный министр

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференции в ТАСС министра образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Москва, фальков валерий
Пермская власть готовит презентацию для министра науки РФ Валерия Фалькова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков приедет в начале февраля в Пермь. Об этом 21 января на заседании правительства Пермского края заявил губернатор Дмитрий Махонин.

«Мы должны подготовиться к визиту министра науки и высшего образования [России Валерия Фалькова], который произойдет в начале февраля», — сказал Махонин. Он пояснил, что во время визита министра будет обсуждаться вопрос, связанный с развитием научно-образовательного центра.

Махонин рассчитывает, что пермский НОЦ «Рациональное недропользование» получит максимально возможное финансирование из федерального бюджета. Поэтому он попросил вице-премьера Дмитрия Самойлова и регионального министра образования Раису Кассину заранее обсудить с ним темы будущей презентации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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