Городом-лидером по числу зараженных является Санкт-Петербург Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 24 января, — 414-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 330-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано 99 миллионов случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 2 млн человек. Больше всего инфицированных — в США, за ними этому показателю следуют Индия и Бразилия. Россия занимает четвертое место.

Вакцина и лекарство

Человек, не привившийся второй дозой «Спутника V», может поставить себе препарат другого производителя, рассказал URA.RU доктор биологических наук Алексей Аграновский. Однако вколоть вторую часть вакцины от центра им. Гамалеи можно даже если временной интервал между ними немного нарушен. С другой стороны, прием только одного компонента «Спутника V» может дать недостаточное количество антител и свести на нет эффект от прививки, продолжил эксперт.

Коронавирус в России и в мире

В России за минувшие сутки выявлен 20 921 новый случай заражения. Погиб 559 человек. Санкт-Петербург продолжает оставаться на первом месте в стране по количеству инфицированных (3056 новых заболевших за сутки).

Ждать снятия карантинных ограничений в регионах России осталось не более полутора месяцев, заявил URA.RU член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич. Эксперт отметил, что сейчас наступает перелом в эпидемии.

В Москве на несогласованный митинг в поддержку блогера Алексея Навального 23 января пришло, как минимум, 19 зараженных COVID человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с инфекцией со ссылкой на приложение «Социальный мониторинг».

Высокая смертность от британского штамма в Соединенном Королевстве объясняется перегрузкой системы здравоохранения в стране. Такое мнение высказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Что говорят врачи и ученые

Самой опасной мутацией SARS-CoV-2 является появление у него устойчивости к иммунитету, считает кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Он подчеркнул, что в таком случае избавиться от инфекции станет практически невозможно и сравнил ее с ВИЧ. Однако подобное вряд ли произойдет в ближайшее время.

Первое инфицирование коронавирусом случилось у человека не непосредственно от летучей мыши, а через посредника, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, ученые до сих пор выясняют, как появился нынешний коронавирус.

У людей переболевших COVID-19, может появиться метеозависимость, рассказал URA.RU представитель Минздрава РФ Сергей Токарев. Он подчеркнул, что в северных регионах магнитные бури влияют на здоровье человека значительнее, чем в средней полосе.