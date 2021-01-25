Россия отправит туристов в космос в следующем году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Павильон
В 2022—2023 году увидеть космос повезет четырем космическим туристам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия будет готова осуществить запуск первых космических туристов в 2022—2023 году в кораблях «Союз МС». Об этом сообщает компания «Главкосмос».

«В период 2022—2023 годов при благоприятном стечении обстоятельств можно рассчитывать на четыре места для коммерческих участников космического полета», — приводит RT сообщение пресс-службы компании. Космические туристы будут присутствовать не только на коммерческих полетах, но и на запланированных федеральных космических миссиях.

Космические туристы в открытом космосе могут принять участие в экспериментах, а также увидеть Землю с ракурса, который доступен только для космонавтов, сообщал ранее космонавт Павел Виноградов. Общая продолжительность выхода в космос для туриста может составить 3-5 часов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...