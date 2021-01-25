Россия отправит туристов в космос в следующем году

Россия будет готова осуществить запуск первых космических туристов в 2022—2023 году в кораблях «Союз МС». Об этом сообщает компания «Главкосмос».
«В период 2022—2023 годов при благоприятном стечении обстоятельств можно рассчитывать на четыре места для коммерческих участников космического полета», — приводит RT сообщение пресс-службы компании. Космические туристы будут присутствовать не только на коммерческих полетах, но и на запланированных федеральных космических миссиях.
Космические туристы в открытом космосе могут принять участие в экспериментах, а также увидеть Землю с ракурса, который доступен только для космонавтов, сообщал ранее космонавт Павел Виноградов. Общая продолжительность выхода в космос для туриста может составить 3-5 часов.
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