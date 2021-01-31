31 января 2021
30 января 2021
29 января 2021

Самое актуальное в ХМАО на 1 февраля. Появился первый кандидат на пост мэра Сургута, крупного начальника поймали на взятке

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг сторонников Навального. Сургут
В Сургуте участники незаконной акции прошлись, взявшись за руки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прошел незаконный митинг в поддержку Навального — на выборы главы Сургута заявился первый кандидат — начальник полиции одного из районов покинут пост — руководителя дорожников поймали на взятке — в Когалыме расстреляли отделение полиции. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 1 февраля — в обзоре URA.RU:

В округе прошла акция в поддержку Навального

На пост главы Сургута заявился первый претендент

  • Документы для участия в повторных выборах главы Сургута подал первый кандидат — неработающий пенсионер Александр Мигунов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
  • Выборы главы Сургута назначены на 27 февраля, а не на 26 февраля, как планировалось ранее. Об этом на заседании городской думы сообщила спикер Надежда Красноярова.

Полиция Сургутского района лишилась руководителя

  • Временно исполняющий обязанности начальника ОМВД Сургутского района ХМАО Алексей Осипов уходит со своего поста. Его могут перевести в другой муниципалитет, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

Начальника дорожников поймали на взятке

  • Начальника Управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска Игоря Савина, который вымогал взятку в размере более 800 тысяч рублей, поймали с поличным. Об этом URA.RU рассказали в полиции ХМАО. Теперь Савину грозит до 12 лет тюрьмы.

Полиция Когалыма подверглась обстрелу

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