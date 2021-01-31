В Сургуте участники незаконной акции прошлись, взявшись за руки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прошел незаконный митинг в поддержку Навального — на выборы главы Сургута заявился первый кандидат — начальник полиции одного из районов покинут пост — руководителя дорожников поймали на взятке — в Когалыме расстреляли отделение полиции. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 1 февраля — в обзоре URA.RU:

В округе прошла акция в поддержку Навального

Во всей Югре 31 января на несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального, по оценкам силовиков, вышли от 70 до 80 человек. Это меньше, чем было 23 января, когда вышли около 100 человек.

На пост главы Сургута заявился первый претендент

Документы для участия в повторных выборах главы Сургута подал первый кандидат — неработающий пенсионер Александр Мигунов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Выборы главы Сургута назначены на 27 февраля, а не на 26 февраля, как планировалось ранее. Об этом на заседании городской думы сообщила спикер Надежда Красноярова.

Полиция Сургутского района лишилась руководителя

Временно исполняющий обязанности начальника ОМВД Сургутского района ХМАО Алексей Осипов уходит со своего поста. Его могут перевести в другой муниципалитет, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

Начальника дорожников поймали на взятке

Начальника Управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска Игоря Савина, который вымогал взятку в размере более 800 тысяч рублей, поймали с поличным. Об этом URA.RU рассказали в полиции ХМАО. Теперь Савину грозит до 12 лет тюрьмы.

Полиция Когалыма подверглась обстрелу

В Когалыме пьяный мужчина обстрелял из охотничьего ружья отдел полиции. Это произошло при попытке его задержания. Он открыл стрельбу по правоохранителям и был ранен ответным огнем.