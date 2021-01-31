31 января 2021

В Екатеринбурге после митингов пропал кандидат в мэры города

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, администрация екатеринбурга, екатеринбургская городская дума, мэрия екатеринбурга
Число соискателей на должность мэра Екатеринбурга сократилось до 42 Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Смена власти в Екатеринбурге

Из числа претендентов на пост мэра Екатеринбурга выбыл как минимум один претендент. О прекращении участия в конкурсе Виктора Ворожейкина в начале заседания конкурсной комиссии 1 февраля сообщил секретарь горизбиркома Вадим Антошин. По словам Антошина, это связано с тем, что Ворожейкин имеет судимость за тяжкое преступление, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Ворожейкин был привлечен к уголовной ответственности, осужден к лишению свободы за тяжкое преступление. И в настоящий момент в силу норм федерального закона пассивного избирательного права Ворожейкин не имеет», — сказал Антошин.

Второй кандидат, который, скорее всего, не сможет претендовать на пост мэра, — общественник Сергей Тиунов. Накануне его задержали за участие в несанкционированном митинге-шествии в поддержку блогера Алексея Навального.

О местонахождении Тиунова пока не знают даже его адвокаты. По предварительным сведениям, Тиунову может грозить арест до 30 суток — за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Он должен был презентовать свою программу 2 февраля.

Таким образом, количество участников конкурса на пост мэра Екатеринбурга может сократиться с 44 до 42. В ближайшие три дня кандидаты представят комиссии из шести человек свои программы. После этого она рекомендует гордуме наиболее достойных, по ее мнению, кандидатов, а 9 февраля депутаты назначат нового градоначальника. С большой долей вероятности им станет врио мэра Алексей Орлов, который исполняет обязанности с 22 декабря 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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