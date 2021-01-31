31 января 2021

Презентации кандидатов в мэры Екатеринбурга закрыли от горожан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Меры предосторожности по коронавирусу на входе в администрацию Екатеринбурга. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, термометр, кпп, эпидемия, градусник, профилактика, замер температуры, бесконтактный термометр, инфракрасный термометр, мэрия екатеринбурга
Обещанной трансляции презентаций в Интернете не будет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Смена власти в Екатеринбурге

Программные выступления кандидатов в мэры Екатеринбург пройдут в закрытом режиме. Такое решение 1 февраля приняла конкурсная комиссия из шести человек, которую возглавляет руководитель аппарата губернатора Свердловской области Валерий Чайников. По его словам, это связано с тем, что в ходе заслушивания программ кандидатов их персональные данные могут стать достоянием общественности.

Предложение Чайникова поддержал его заместитель Вадим Дубичев, который подчеркнул, что у кандидатов и без того достаточно возможностей для того, чтобы показать горожанам свои предложения. После этого журналистов попросили удалиться из зала, передает корреспондент URA.RU.

По словам источника агентства, знакомого с подготовкой конкурса на пост мэра, идея закрыть заседания комиссии от СМИ действительно принадлежит Чайникову. «Из его аргументации следует, что некоторые кандидаты могут превратить свои выступления в политические акции, и конкурс превратится в балаган», — описал ситуацию знакомый с кулуарными обсуждениями инсайдер.

Программы кандидатов будут заслушаны в три дня — с 1-го по 3 февраля. Всего на пост мэра претендуют 43 человека (в ближайшее время список может сократиться до 42-х). По окончании их выступлений комиссия предложит гордуме наиболее достойных, по ее мнению, конкурсантов, из числа которых депутаты 9 февраля выберут нового мэра. С большой долей вероятности им станет врио главы Алексей Орлов, который исполняет обязанности с 22 декабря 2020 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...