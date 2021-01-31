Презентации кандидатов в мэры Екатеринбурга закрыли от горожан

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новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Программные выступления кандидатов в мэры Екатеринбург пройдут в закрытом режиме. Такое решение 1 февраля приняла конкурсная комиссия из шести человек, которую возглавляет руководитель аппарата губернатора Свердловской области Валерий Чайников. По его словам, это связано с тем, что в ходе заслушивания программ кандидатов их персональные данные могут стать достоянием общественности.

Предложение Чайникова поддержал его заместитель Вадим Дубичев, который подчеркнул, что у кандидатов и без того достаточно возможностей для того, чтобы показать горожанам свои предложения. После этого журналистов попросили удалиться из зала, передает корреспондент URA.RU.

По словам источника агентства, знакомого с подготовкой конкурса на пост мэра, идея закрыть заседания комиссии от СМИ действительно принадлежит Чайникову. «Из его аргументации следует, что некоторые кандидаты могут превратить свои выступления в политические акции, и конкурс превратится в балаган», — описал ситуацию знакомый с кулуарными обсуждениями инсайдер.

Программы кандидатов будут заслушаны в три дня — с 1-го по 3 февраля. Всего на пост мэра претендуют 43 человека (в ближайшее время список может сократиться до 42-х). По окончании их выступлений комиссия предложит гордуме наиболее достойных, по ее мнению, конкурсантов, из числа которых депутаты 9 февраля выберут нового мэра. С большой долей вероятности им станет врио главы Алексей Орлов, который исполняет обязанности с 22 декабря 2020 года.