Неожиданное предложение прозвучало во время обсуждения кандидатов за закрытыми дверями Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Голосование за финалистов конкурса на место главы Екатеринбурга едва не привело к отставке руководителя городского комитета по благоустройству Тамары Благодатковой. По словам источника URA.RU, знакомого с ходом обсуждения, в конкурсной комиссии прозвучало предложение назначить на место Благодатковой одного из кандидатов в мэры — Марию Штань, директора компании GazonMuzon, которая по заказу властей благоустраивала «Зеленую рощу».

«Комиссия положительно оценила Штань. Звучало даже предложение назначить ее на место Благодатковой. Но у нее нет профильного образования в муниципальном управлении», — поделился источник. При этом другой собеседник агентства в комиссии сказал, что такого предложения не было. Об этом же URA.RU заявил секретарь горизбиркома Вадим Антошин, принимавший участие в обсуждениях и итоговом голосовании.

Сама Мария Штань, набравшая два из шести голосов комиссии, заявила, что ей пока не предлагали работу в горадминистрации. «Думаю, пока об этом преждевременно говорить, — сказала Штань. — Я очень уважаю Тамару Сайдалиевну [Благодаткову], ее работу. Если новый мэр решит произвести какую-то ротацию и обратится с предложением, я буду его рассматривать. Но так, я считаю, что Благодаткова на своем месте, она делает важную и нужную работу». Тамара Благодаткова работает в мэрии с 1995 года. С 2009-го она возглавляет комитета благоустройства.

Накануне конкурсная комиссия представила на рассмотрение гордумы Екатеринбурга трех кандидатов на пост градоначальника — врио мэра Алексея Орлова (который 9 февраля, скорее всего, будет назначен новым мэром), депутата заксобрания Михаила Зубарева и главу Ленинского района Дмитрия Ноженко. После заседания председатель комиссии Валерий Чайников заявил, что он рекомендует Орлову взять в свою команду как минимум двух кандидатов (включая Штань). Всего на пост мэра претендовали 42 человека.