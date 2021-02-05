05 февраля 2021

Литвинова: президентом России должна стать женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам актрисы, странной должны управлять дамы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президентом России должна стать женщина. Об этом заявила актриса Рената Литвинова в эфире программы «Вечерний Ургант».

«На самом деле это же гарантия того, что не будет войны, мне кажется надо да, чтобы президентом была женщина. Уже есть эти женщины, которые могли бы возглавить страну. И уже, например, нужно допустить оппозицию в виде женщин», — ответила Литвинова. По словам актрисы, страной должны управлять дамы. «Не нелегально, как обычно, а официально», — пошутила она.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал список потенциальных преемников президента РФ Владимира Путина, составленный Владимиром Жириновским. В него вошли восемь человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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