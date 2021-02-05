Литвинова: президентом России должна стать женщина

Президентом России должна стать женщина. Об этом заявила актриса Рената Литвинова в эфире программы «Вечерний Ургант».
«На самом деле это же гарантия того, что не будет войны, мне кажется надо да, чтобы президентом была женщина. Уже есть эти женщины, которые могли бы возглавить страну. И уже, например, нужно допустить оппозицию в виде женщин», — ответила Литвинова. По словам актрисы, страной должны управлять дамы. «Не нелегально, как обычно, а официально», — пошутила она.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал список потенциальных преемников президента РФ Владимира Путина, составленный Владимиром Жириновским. В него вошли восемь человек.
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