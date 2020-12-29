В Кремле оценили список преемников Путина

По словам Дмитрия Пескова, тема преемников вызывает традиционный интерес у общественности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал список потенциальных преемников президента РФ Владимира Путина, составленный лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Во время общения с прессой Песков ответил URA.RU, что чаще всего такие рассуждения ничем не подкреплены, но отметил, что Жириновский обладает весомым политическим опытом.

«Тема преемников традиционно вызывает живой интерес на политическом небосклоне РФ, в политологических и иных примыкающих к ним кругах. Это было всегда и так будет. Чаще всего эти рассуждения ничем не подкреплены и являются рассуждениями. Как-то комментировать не могу. Жириновский обладает богатейшим политическим опытом, наверное, его рейтинги на чем-то основываются», — уточнил Песков во время конференц-колла.

Лидер ЛДПР Жириновский 27 декабря назвал восемь потенциальных преемников Путина. В список вошли премьер Михаил Мишустин, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, тульский губернатор Алексей Дюмин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Срок полномочий президента Путина истекает в 2024 году. Глава государства еще не принимал решения о том, будет ли он переизбираться на новый срок.