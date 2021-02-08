Власти Пермского края решили судиться с проектировщиком зоопарка

Строительство объекта приостанавливалось из-за судебных разбирательств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Пермского края намерены судиться с проектировщиком пермского зоопарка. Об этом заявил глава региона Дмитрий Махонин.

«Есть промахи проектировщика. Проблемы с зоопарком начались с никуда не годного проекта, и сейчас мы будем взыскивать с проектировщика [в суде] все, что возможно», — заявил Махонин во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Перми». Глава Пермского края также высказался о судебном процессе краевых властей с генподрядчиком стройки, АО «РЖДстрой», отметив, что это следствие «нормальной работы правоохранителей».

В то же время Махонин заявил, что краевые власти намерены заключить мировое соглашение с «РЖДстрой». В ином случае, пояснил он, объект рискует превратиться в долгострой. По его словам, перед руководством региона поставлена задача сдать объект к юбилею Перми (2023 год).

Ранее сообщалось, что разработкой проектно-сметной документации занималась компания «Пирс». В 2019 году управление капитального строительства Прикамья подало в суд на АО «РЖДстрой», а строительство объекта было приостановлено.

По факту хищения средств при возведении объекта правоохранительными органами возбуждено и расследуется уголовное дело. Обвиняемыми по уголовному делу проходят руководитель проекта АО «РЖДСтрой» Илья Козырев, экс-начальник управления капстроительства Прикамья Дмитрий Левинский, финансовый директор фирмы-субподрядчика (ООО «Стуз») Артем Юрьев.