СМИ: вскрылась правда о подмене умерших детей в Дагестане

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Клипарт по теме Детское насилие, педофилия. Челябинск, игрушка, кукла, пупс
Жена Даудова придумала легенду с умершими от аневризмы детьми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена Дауда Даудова, заявившего, что его новорожденных детей заменили куклами, не была беременна. Об этом рассказали врачи после ее осмотра.

Ранее житель Дагестана Даудов Даудов сообщил полицейским о том, что после смерти его новорожденных детей, их тела в роддоме заменили куклами. По словам мужчины, 3 февраля он стал отцом двух близнецов. При невыясненных обстоятельствах, в ночь с 8 на 9 февраля дети скончались от кровоизлияния в мозг на фоне аневризмы. О чем Даудову сообщила его жена. Уже во время похорон близнецов Даудов решил приоткрыть саван, в который были укутаны их тела, и обнаружил вместо них пластиковых кукол.

«Лаура Т. все девять месяцев врала мужу Дауду Даудову и остальным родственникам о своем положении», — сообщает Life со ссылкой на врачей, обследовавших женщину. По информации агентства, Даудов долгое время хотел детей, поэтому его жене пришлось прибегнуть к хитрости, чтобы супруг от нее не ушел.

Когда пришло время рожать, жена Даудова придумала историю со смертью детей. За их «телами» она приехала сама и до последнего никому не давала их увидеть.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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