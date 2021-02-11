11 февраля 2021
10 февраля 2021

Самое актуальное в ХМАО на 12 февраля. Двум главам помогут переизбраться, бизнесмену грозит тюремный срок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой с дольщиками компании «СеверСтрой». Сургут , копайгора андрей
Крупный югорский бизнесмен Андрей Копайгора стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат не может покинуть кресло из-за отсутствия кворума — двум руководителям отстающих муниципалитетов готовы помочь переизбраться — нижневартовский коммунист не может добиться отчета от однопартийцев — крупный бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 12 февраля — в обзоре URA.RU:

Депутат думы Пыть-Яха не может уйти в отставку

  • Светлана Руденко собирается повторно поставить на голосование вопрос о сложении с себя полномочий депутата думы Пыть-Яха, так как ранее ее отставку не приняли из-за отсутствия кворума.

Руководители региона готовы продлить полномочия главам-аутсайдерам

  • Власти ХМАО готовы продлить помочь с перевыборами мэру Пыть-Яха Александру Морозову и главе Советского района Игорю Набатову, которых принято было считать аутсайдерами в списке югорских градоначальников. Их полномочия заканчиваются в 2021 году. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

Коммунист из Нижневартовска требует отчета у коллег

  • Член Нижневартовской партийной ячейки КПРФ Николай Блажко, второй год подряд не может добиться отчета о расходах депутатского фонда от лидера КПРФ в ХМАО Алексея Савинцева. Об этом URA.RU рассказал сам Блажко.

Югорский бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

  • Арест и уголовное дело влиятельного бизнесмена Андрея Копайгоры связаны с ущемлением интересов его жены из-за незаконной продажи общей доли завода. По мнению следствия — это мошенничество в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...