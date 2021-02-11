Депутат не может покинуть кресло из-за отсутствия кворума — двум руководителям отстающих муниципалитетов готовы помочь переизбраться — нижневартовский коммунист не может добиться отчета от однопартийцев — крупный бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 12 февраля — в обзоре URA.RU:
Депутат думы Пыть-Яха не может уйти в отставку
- Светлана Руденко собирается повторно поставить на голосование вопрос о сложении с себя полномочий депутата думы Пыть-Яха, так как ранее ее отставку не приняли из-за отсутствия кворума.
Руководители региона готовы продлить полномочия главам-аутсайдерам
- Власти ХМАО готовы продлить помочь с перевыборами мэру Пыть-Яха Александру Морозову и главе Советского района Игорю Набатову, которых принято было считать аутсайдерами в списке югорских градоначальников. Их полномочия заканчиваются в 2021 году. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.
Коммунист из Нижневартовска требует отчета у коллег
- Член Нижневартовской партийной ячейки КПРФ Николай Блажко, второй год подряд не может добиться отчета о расходах депутатского фонда от лидера КПРФ в ХМАО Алексея Савинцева. Об этом URA.RU рассказал сам Блажко.
Югорский бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере
- Арест и уголовное дело влиятельного бизнесмена Андрея Копайгоры связаны с ущемлением интересов его жены из-за незаконной продажи общей доли завода. По мнению следствия — это мошенничество в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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