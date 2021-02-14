Сына челябинского экс-губернатора обвинили в неуплате налогов

Фирма Александра Дубровского (в центре) проиграла иск на 161 миллион рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск налоговой службы региона к ПО «Монтажник» на сумму свыше 161 миллиона рублей. Председателем совета директоров компании является Александр Дубровский, сын челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Дело рассмотрено в рамках банкротства ПО «Монтажник», передает корреспондент URA.RU.

«Признать требование уполномоченного органа Российской Федерации — Федеральной налоговой службы в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Челябинской области в размере 161 131 995 руб. 52 коп. обоснованным», — говорится в решении суда. Долги на 55,4 млн рублей включены во вторую очередь реестра требований кредиторов, на 105,6 млн — в третью очередь. Как указано в документах суда, решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Восемнадцатом Арбитражном суде.

ПО «Монтажник» строило в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС. На стройку потратили миллиарды рублей из казны региона. Объект заморожен, расследуется уголовное дело. На имущество фирмы наложен арест. Долги фирмы перед кредиторами достигли миллиарда рублей. Когда Дубровский руководил регионом, власти отрицали причастность его семьи к ПО «Монтажник». Между тем в документах суда указано, что Дубровский-младший еще в 2018 году владел почти 84% акций «Монтажника» и около миллиона долларов было перечислено на личную баню семьи Дубровского.

Семья Дубровского никак не комментирует процесс. Внешний управляющий Иван Васин на звонок корреспондента URA.RU не ответил, так как был занят в судебном процессе.