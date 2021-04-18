18 апреля 2021
17 апреля 2021
16 апреля 2021

Свердловский мэр избежал обвинений в подделке «белого билета»

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановки транспорта и видеонаблюдение от МЕГАФОНа. Свердловская область, Нижняя Тура, стасенок алексей
Алексей Стасенок доказал, что не годен к службе в армии Фото:

Мэр Нижней Туры (Свердловская область) Алексей Стасенок решил проблему с военкоматом. Как политик сообщил URA.RU, он поставлен на учет в Качканаре.

«Дело пришло. Медкомиссию прошел. Признан ограниченно годным к военной службе в силу заболевания», — рассказал Алексей Стасенок. Ранее прокуратура проводила проверку по факту нарушения чиновником правил воинского учета.

Дело Стасенка находилось в военкомате поселка Учалы в Башкирии. Военный комиссар населенного пункта Азамат Рыскулов был осужден за выдачу поддельных военных билетов. Правоохранители подозревали, что одним из получателей фальшивого документа был Алексей Стасенок, но он сумел доказать истинность «белого билета». Если бы этого не произошло, чиновник мог бы лишиться поста главы города — военный билет был представлен Стасенком, в том числе, на конкурс по избранию главы Нижней Туры в 2017 году. Стасенок является самым молодым свердловским мэром — он занял пост в 29 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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