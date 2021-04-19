19 апреля 2021
18 апреля 2021
17 апреля 2021

Бастрыкин повысил в должности пермского следователя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия пожара на улице Омская, 91. Екатеринбург, ск рф, следственный комитет россии
Глава СРК Александр Бастрыкин повысил в должности следователя в Перми Фото:

Бывшего заместителя руководителя следственного отдела по Индустриальному району Перми Феликса Бочковского повысили в должности. Соответствующий приказ подписал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщается на сайте СКР по Пермскому краю.

«Приказом Следственного комитета РФ на должность руководителя следственного отдела по Мотовилихинскому району Перми СКР по Пермскому краю назначен майор юстиции Феликс Бочковский», — информирует пресс-служба ведомства.

Бочковский проходит службу в следственных органах с 2009 года. Ранее за примерное исполнение служебных обязанностей, его неоднократно награждали и поощряли приказами руководства СКР.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...