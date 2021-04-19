Бастрыкин повысил в должности пермского следователя

Глава СРК Александр Бастрыкин повысил в должности следователя в Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшего заместителя руководителя следственного отдела по Индустриальному району Перми Феликса Бочковского повысили в должности. Соответствующий приказ подписал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщается на сайте СКР по Пермскому краю.

«Приказом Следственного комитета РФ на должность руководителя следственного отдела по Мотовилихинскому району Перми СКР по Пермскому краю назначен майор юстиции Феликс Бочковский», — информирует пресс-служба ведомства.

Бочковский проходит службу в следственных органах с 2009 года. Ранее за примерное исполнение служебных обязанностей, его неоднократно награждали и поощряли приказами руководства СКР.