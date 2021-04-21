«Ъ»: Максакова просит проверить экс-супруга как «вора в законе»

Певица направила заявление министру внутренних дел РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певица, экс-депутат Госдумы Мария Максакова попросила проверить своего бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина на наличие в его действиях признаков преступления, предусмотренного статьей в УК РФ, направленной против воров в законе. Заявление она направила на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

Поводом для обращения певицы стала программа, которую она посмотрела в YouTube. Сюжет касался воров в законе, а главным героем был Тюрин. Заявительница отметила, что, поскольку «наличие воровского статуса» у экс-супруга «является общеизвестным фактом», то она просит проверить изложенные в видеосюжете сведения на предмет наличия в действиях Тюрина признаков противоправных деяний, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

«В связи с тем, что мой бывший гражданский муж в действительности является вором в законе, имеет устойчивые связи и авторитет в преступном мире, я опасаюсь физического устранения. Мотивом для этого является желание Тюрина завладеть моей квартирой на Пресненской набережной. Я действительно боюсь его» — цитирует певицу « Коммерсант ».

В январе в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ Максова сообщила, что тайно вернулась в Россию из Украины. В РФ экс-депутат успела устроить скандал в эфире федерального шоу. Позже выяснилось, что она вернулась для борьбы за недвижимость, в частности — за московскую квартиру.