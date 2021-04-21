21 апреля 2021
20 апреля 2021

В ХМАО восемь человек будут судить за участие в митинге

© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованный митинг в поддержку Навального. Сургут, задержание на митинге, полиция на митинге
По словам источника, всего в отделения полиции региона доставили 18 человек Фото:
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Митинги Навального

В ХМАО за участие в несанкционированных митингах, прошедших 21 апреля, восемь человек будут судить. Шестерых из них полицейские отпустили после составления протокола, двое все еще задержаны. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Всего в регионе в отделения полиции доставили 18 человек, из которых 10 отпустили, а в отношении 8 составлены протоколы по ст. 20.2 ч.5 КоАП (нарушение законодательства о митингах — прим. ред.). Двое из них задержаны до суда, они находятся в спецприемнике в Нижневартовске», — добавил инсайдер.

Среди отпущенных составлены протоколы в отношении трех жителей Сургута и двух человек из Ханты-Мансийска и одного из Нефтеюганска. В Нижневартовске двое ожидают суда в отделении, так как у силовиков были подозрения, что они не явятся на суд.

Ранее URA.RU писало, что активность югорчан на несанкционированных митингах в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля была выше, чем во время зимних акций протеста. В этом политологи увидели тревожный сигнал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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