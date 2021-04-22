22 апреля 2021
21 апреля 2021

Внутрипартийный конфликт коммунистов в ХМАО дошел до суда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
В ХМАО суд рассмотрит внутрипартийный конфликт КПРФ Фото:

Районный суд Ханты-Мансийска рассматривает иск бывшего второго секретаря КПРФ в Урае Павла Вербицкого к окружному комитету партии. Вербицкий утверждает, что был незаконно выгнан из партии в нарушение Конституции РФ. Об этом URA.RU рассказал сам Вербицкий.

«Обычно внутрипартийные конфликты не доходят до суда и это прецедент. До меня никто не подавал, во всяком случае, в ХМАО. Суд принял иск, так как по Конституции у каждого есть право избирать и быть избранным», — считает Вербицкий.

Вербицкий добавил, что решение суда пока неизвестно. О результатах он пообещал сообщить позднее. Он также уточнил, что сам глава КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев на суде не присутствовал, его представлял юрист. В адрес Савинцева был отправлен письменный запрос с просьбой прокомментировать происходящие внутри партии процессы. Ранее URA.RU писало, что коммунисты ХМАО в знак протеста отправят Зюганову партбилеты.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...