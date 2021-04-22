Внутрипартийный конфликт коммунистов в ХМАО дошел до суда

В ХМАО суд рассмотрит внутрипартийный конфликт КПРФ Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Районный суд Ханты-Мансийска рассматривает иск бывшего второго секретаря КПРФ в Урае Павла Вербицкого к окружному комитету партии. Вербицкий утверждает, что был незаконно выгнан из партии в нарушение Конституции РФ. Об этом URA.RU рассказал сам Вербицкий.

«Обычно внутрипартийные конфликты не доходят до суда и это прецедент. До меня никто не подавал, во всяком случае, в ХМАО. Суд принял иск, так как по Конституции у каждого есть право избирать и быть избранным», — считает Вербицкий.

Вербицкий добавил, что решение суда пока неизвестно. О результатах он пообещал сообщить позднее. Он также уточнил, что сам глава КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев на суде не присутствовал, его представлял юрист. В адрес Савинцева был отправлен письменный запрос с просьбой прокомментировать происходящие внутри партии процессы. Ранее URA.RU писало, что коммунисты ХМАО в знак протеста отправят Зюганову партбилеты.