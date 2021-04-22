22 апреля 2021
21 апреля 2021

Пермский завод-банкрот за год ухудшил финансовые показатели

© Служба новостей «URA.RU»
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Нижнесалдинский металлургический завод. Нижняя Салда, металлургия, промышленное предприятие, рабочие в цехе
Выручка предприятия за год сократилась более, чем вдвое Фото:

Пермскому ФГУП «Машзавод имени Дзержинского» (ЗиД) за год ухудшил финансовые показатели. Информация отражена в аудиторском отчете, опубликованном на сайте «Федресурса». В нем говорится, что выручка предприятия в 2020 году сократилась более, чем в два раза.

«Выручка за январь—декабрь 2020 года — 569 471 млн рублей, убыток от продаж — 88,2 млн рублей», — сказано в отчете, подготовленном ООО «Инвест-аудит». Годом ранее выручка предприятия составляла 1 миллиард 270 миллионов рублей. При этом оно получило прибыль от продаж в сумме 94,2 млн рублей. В то же время, в 2020 году ЗиД удалось с 389,9 до 351,9 млн рублей сократить чистый убыток. Кредиторская задолженность предприятия также снизилась — с 3,9 до 3,2 млрд рублей.

ФГУП «Машзавод имени Дзержинского» производит взрыватели, пиротехнику для различных систем вооружений, также центробежные сепараторы и другую продукцию. Предприятие несколько лет находится в процедуре банкротства, его имущество выставлено на торги.

Власти Пермского края заявляли, что площадку, где расположены производственные мощности предприятия, предполагается застроить жильем. В начале апреля на ЗиД сменился исполнительный директор — место Александра Гольца, который проработал в этой должности чуть менее полугода, занял бывший банкир Юрий Аликин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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