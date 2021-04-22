Пермский завод-банкрот за год ухудшил финансовые показатели

Выручка предприятия за год сократилась более, чем вдвое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермскому ФГУП «Машзавод имени Дзержинского» (ЗиД) за год ухудшил финансовые показатели. Информация отражена в аудиторском отчете, опубликованном на сайте «Федресурса». В нем говорится, что выручка предприятия в 2020 году сократилась более, чем в два раза.

«Выручка за январь—декабрь 2020 года — 569 471 млн рублей, убыток от продаж — 88,2 млн рублей», — сказано в отчете, подготовленном ООО «Инвест-аудит». Годом ранее выручка предприятия составляла 1 миллиард 270 миллионов рублей. При этом оно получило прибыль от продаж в сумме 94,2 млн рублей. В то же время, в 2020 году ЗиД удалось с 389,9 до 351,9 млн рублей сократить чистый убыток. Кредиторская задолженность предприятия также снизилась — с 3,9 до 3,2 млрд рублей.

ФГУП «Машзавод имени Дзержинского» производит взрыватели, пиротехнику для различных систем вооружений, также центробежные сепараторы и другую продукцию. Предприятие несколько лет находится в процедуре банкротства, его имущество выставлено на торги.

Власти Пермского края заявляли, что площадку, где расположены производственные мощности предприятия, предполагается застроить жильем. В начале апреля на ЗиД сменился исполнительный директор — место Александра Гольца, который проработал в этой должности чуть менее полугода, занял бывший банкир Юрий Аликин.