Ушедшая после скандалов пермская чиновница нашла работу в Москве

Людмила Серикова нашла работу в структуре Минпросвещения РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-начальник департамента образования Перми Людмила Серикова, покинувшая должность на фоне скандалов, трудоустроилась в одной из структур Минпросвещения РФ. Ее фамилия значится на сайте Открытого регионального командного чемпионата Вологодской области по решению управленческих кейсов.

Бывшая чиновница мэрии Перми представлена на чемпионате в качестве одного из участников, указано на сайте мероприятия. «Серикова Людмила Владиславовна — эксперт ФГАУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ», — сообщается на сайте. При этом на своей странице в Instagram Серикова опубликовала несколько постов про Вологду, а на вопрос одного из пользователей о роде занятий ответила, что продолжает «заниматься управленческой деятельностью».

Получить комментарий Сериковой не удалось, она не ответила на запрос URA.RU, направленный ей в мессенджере. Ответ от пресс-службы Минпросвещения РФ к моменту публикации новости также не поступил.

Серикова уволилась из департамента образования мэрии Перми в конце октября 2020 года. URA.RU рассказывало, что недовольство работой чиновницы высказывали как представители педагогического сообщества Перми, так и родители учеников. Недовольство горожан, в частности, вызывала реорганизация школ Перми. В 2018 году они организовали сбор подписей за отставку Сериковой. Руководство департамента образования также добивалось увольнения директоров пермских школ. Против этого вступали педагоги.

Людмила Серикова представлена на региональном чемпионате по решению управленческих кейсов в Вологде Фото: скрин сайта mp.viro.edu.ru