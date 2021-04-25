Ушедшая после скандалов пермская чиновница нашла работу в Москве

Экс-начальник департамента образования Перми Людмила Серикова, покинувшая должность на фоне скандалов, трудоустроилась в одной из структур Минпросвещения РФ. Ее фамилия значится на сайте Открытого регионального командного чемпионата Вологодской области по решению управленческих кейсов.
Бывшая чиновница мэрии Перми представлена на чемпионате в качестве одного из участников, указано на сайте мероприятия. «Серикова Людмила Владиславовна — эксперт ФГАУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ», — сообщается на сайте. При этом на своей странице в Instagram Серикова опубликовала несколько постов про Вологду, а на вопрос одного из пользователей о роде занятий ответила, что продолжает «заниматься управленческой деятельностью».
Получить комментарий Сериковой не удалось, она не ответила на запрос URA.RU, направленный ей в мессенджере. Ответ от пресс-службы Минпросвещения РФ к моменту публикации новости также не поступил.
Серикова уволилась из департамента образования мэрии Перми в конце октября 2020 года. URA.RU рассказывало, что недовольство работой чиновницы высказывали как представители педагогического сообщества Перми, так и родители учеников. Недовольство горожан, в частности, вызывала реорганизация школ Перми. В 2018 году они организовали сбор подписей за отставку Сериковой. Руководство департамента образования также добивалось увольнения директоров пермских школ. Против этого вступали педагоги.
Подписывайтесь на URA.RU в