В ХМАО задержали двух мужчин за попытку кражи в крупном размере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте задержали двух мужчин, которые пытались взорвать банкомат с помощью газового баллона. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Двое мужчин зашли в помещение, где находятся банкоматы круглосуточного обслуживания, с целью хищения денежных средств. Мужчины пытались взломать аппарат, кроме того, при них был газовый баллон, с помощью которого они намеривались взорвать терминал», — сказано в сообщении. На видео, которое опубликовано на сайте, один из задержанных признается, что изначально 10 минут пытался вскрыть банкомат отверткой.

В пресс-службе УМВД по ХМАО уточнили, что оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности. А один из них числился в федеральном розыске. На момент взлома в банкомате находилось более трех миллионов рублей. За организованную кражу в крупном размере им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мужчина сжег миллион, пытаясь ограбить банкомат. Тогда житель Нягани, при попытке взломать банкомат, сжег более миллиона рублей, потерял оборудование и чуть не отравился угарным газом.