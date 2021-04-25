25 апреля 2021
24 апреля 2021
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В ХМАО преступники-рецидивисты пытались взорвать банкомат. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, банкоматы
В ХМАО задержали двух мужчин за попытку кражи в крупном размере Фото:

В Сургуте задержали двух мужчин, которые пытались взорвать банкомат с помощью газового баллона. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Двое мужчин зашли в помещение, где находятся банкоматы круглосуточного обслуживания, с целью хищения денежных средств. Мужчины пытались взломать аппарат, кроме того, при них был газовый баллон, с помощью которого они намеривались взорвать терминал», — сказано в сообщении. На видео, которое опубликовано на сайте, один из задержанных признается, что изначально 10 минут пытался вскрыть банкомат отверткой.

В пресс-службе УМВД по ХМАО уточнили, что оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности. А один из них числился в федеральном розыске. На момент взлома в банкомате находилось более трех миллионов рублей. За организованную кражу в крупном размере им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мужчина сжег миллион, пытаясь ограбить банкомат. Тогда житель Нягани, при попытке взломать банкомат, сжег более миллиона рублей, потерял оборудование и чуть не отравился угарным газом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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