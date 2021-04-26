Биолог раскрыл семь способов замедлить процесс старения

Британский биолог рассказал, как сохранить молодость Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Британский системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил назвал семь простых привычек, замедляющих процесс старения. Об этом сообщает издание Express.

По мнению ученого, чтобы продлить жизнь необходимо регулярно заниматься физической активностью, отказаться от пищевых добавок, употреблять больше овощей, отказаться от диет. Кроме того, он советует хорошо высыпаться, контролировать давление и пульс, а также поддерживать здоровье зубов, передают РИА «Новости».

Кроме того, Стил отмечает, что достаточно даже десяти минут регулярных прогулок каждый день, чтобы получить положительный эффект. Однако при тренировках главное не переусердствовать, поскольку, по его словам, чрезмерные нагрузки могут сократить продолжительность жизни.

Ранее доктор, телеведущий Александр Мясников раскрыл секреты долголетия. По его словам, прожить долгую жизнь помогут морепродукты, красное вино и орехи. Кроме того, американские ученые сообщили, что ежедневное употребление овощей также способствует долголетию. Однако для достижения результата необходимо съедать пять порций в день.