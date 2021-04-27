Холдинг Пумпянского подал в суд на УАЗ

УАЗ опоздал с выплатами по кредиту перед ТМК за 2017 год Фото: Анна Майорова © URA.RU

Трубная металлургическая компания (ТМК, председатель совета директоров и основной бенефициар — миллиардер Дмитрий Пумпянский) подала в суд на Ульяновский автомобильный завод (УАЗ). Поводом стали проценты за пользование коммерческим кредитом. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Заявление от холдинга бизнесмена Дмитрия Пумпянского было подано 31 марта. Общая сумма исковых требований — 38,8 млн рублей. В иске уточняется, что 7,3 млн рублей составляют основной долг по одному из договоров, 7,9 млн рублей пеней по этому договору и 23,6 млн рублей — проценты за пользование коммерческим кредитом. О сути договора между двумя крупнейшими компании в заявлении не говорится. На данный момент иск принят к производству.

«Арбитражный суд Ульяновской области определил: исковое заявление ПАО „Трубная Металлургическая Компания“ принять, возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание на 12 мая 2021 года», — говорится в определении суда.

Получить комментарии от сторон на момент публикации не удалось. Компаниям были отправлены запросы. На момент публикации ответ получен не был.

Холдинг ТМК объединяет более 10 предприятий в Румынии, Казахстане и России, в том числе и в Свердловской области. Компания зарегистрирована в Москве, а значит основные налоги она платит именно там. Недавно холдинг приобрел мажоритарный пакет акций группы ЧТПЗ, которая входит в десятку крупнейших производителей трубной продукции.