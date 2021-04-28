Центробанк: в России рекордно выросло число фальшивых долларов

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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Чаще всего подделывали пятидесятидолларовые купюры Фото:

В России обнаружили максимальное количество поддельных долларов за последние 10 лет. Это следует из опубликованной статистики Банка России (начала публиковаться в 2010 году).

«Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (5 968)», — говорится в сообщении. Большую часть составили 50-долларовые купюры. Всего в период с января по март обнаружили 6 080 штук поддельных банкнот иностранных государств.

Количество фальшивых рублей же сократилось на 32,2% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. Большую часть от подделок составили пятитысячные банкноты (7 992) и 1 279 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей. Двухсотрублевых оказалось 382 штуки, а номиналом 50 рублей — семь.

По данным МВД России за 2019 год, фальшивомонетчики чаще всего подделывали купюры номиналом 5000 и 1000 рублей, а также 100 долларов и 500 евро. Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев рекомендовал, обнаружив в фальшивку, сдать ее в банк и быть бдительнее, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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