В МВД рассказали, какие банкноты в России подделывают чаще всего

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В 2019 году злоумышленники подделали в 1,2 раза меньше купюр, чем в 2018 годуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России в 2019 году чаще всего подделывали купюры номиналом 5000 и 1000 рублей. По данным МВД РФ, реже всего фальшивомонетчики интересовались банкнотами 200 и 2000 рублей.

«Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2019 году являются купюры номиналом 5000 и 1000 рублей», — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России. Как отмечает издание, среди купюр иностранных государств чаще всего подделывали банкноты номиналом 100 долларов и 500 евро. По данным МВД, реже всего злоумышленник подделывали купюры номиналом 200 и 2000 рублей.

В министерстве уточнили, что в первом полугодии 2019 года выявили более 41 тысячи фальшивых купюр. Из них более 39,5 тысяч поддельных банкнот в рублях и свыше 1,9 тысяч в иностранной валюте. В аналогичный период 2018 года их количество было в 1,2 раза больше.

ЦБ намерен ввести ответственность за изготовление полиграфии, которая похожа на настоящие российские деньги, сообщает агентство Nation News.

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