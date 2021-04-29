29 апреля 2021
28 апреля 2021

Пермякам запретили продавать алкоголь 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки не смогут купить алкоголь 1 и 9 мая Фото:

На территории Пермского края 9 мая будет запрещена реализация алкогольной продукции, включая пиво. О запрете, действующем несколько лет, напоминает пресс-служба мэрии Перми на своем сайте.

«9 мая, в День Победы, на территории Пермского края, в том числе города Перми, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции», — сообщили в пресс-службе мэрии Перми. Нарушителей запрета будут штрафовать, например, юрлицо может лишиться от 30 до 40 тысяч рублей.

Аналогичный запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать и 1 мая. Правительство Пермского края установило подобные ограничения и в другие праздничные даты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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