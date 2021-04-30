Челябинский «Трактор» потерял 10 хоккеистов

Контракт не продлили с тремя защитниками и семью нападающими Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Десять хоккеистов покидают хоккейную команду «Трактор» (Челябинск). Об этом сообщается на сайте клуба.

«30 апреля истекли соглашения с десятью хоккеистами, контракт с которыми на следующий сезон не будет продлен», — говорится в сообщении. В список попали защитники Денис Бодров, Олег Евенко и Дмитрий Огурцов, нападающие Александр Авцин, Даниил Ильин, Руслан Карлин, Ярослав Косов, Максим Майоров, Понтус Оберг и Игорь Полыгалов.

В новый состав могут попасть нападающие ярославского «Локомотива» Владимир Ткачев и Теему Пулккинен. За два года по контракту первый получит 150 млн рублей, второй — 125 млн рублей, пишет RT. В марте ушел в отставку спортивный директор хоккейного клуба Роман Беляев. Это произошло через несколько дней после того, как клуб завершил сезон.