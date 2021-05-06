В Екатеринбурге погода испортится в День Победы

Днем температура будет находиться на уровне +22 — +24 градуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Небольшой дождь будет в Екатеринбурге 9 мая. Об этом сообщается на сайте уральского Гидрометцентра.

«9 мая в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем пройдет небольшой дождь», — сообщают синоптики. При этом на сайте указано, что несмотря на осадки, в городе будет тепло: днем температура будет находиться на уровне 22-24 градусов тепла, температура воздуха ночью — 8-9 градусов.

7 мая центр Екатеринбурга перекрыли ради генеральной репетиции парада Победы. В мероприятии участвовали военнослужащие и военная техника. Уже 9 мая к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тысяч человек, в том числе около полутора тысяч от Министерства обороны РФ, более ста единиц военной техники и 14 летательных аппаратов. Среди новинок впервые будут показаны боевые машины поддержки танков БМПТ-2 «Терминатор», зенитный ракетный комплекс средней дальности Бук-М3 и бронированные комплексные аппараты связи П230Т.