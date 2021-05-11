В Екатеринбурге произошел сбой в работе «Яндекс.Такси»

Приложение «Яндекс.Такси» перестало показывать стоимость поездки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Приложение «Яндекс.Такси» перестало показывать стоимость поездок в Екатеринбурге. Как сообщили URA.RU сразу несколько горожан, цену заказа невозможно узнать ни до поездки, ни во время нее. В пресс-службе «Яндекса» подтвердили произошедший технический сбой.

«При заказе машины приложение не пишет цену. В любую точку города поездка „от 79 рублей“, никаких конкретных цифр. Даже когда уже садишься в машину, цена [указана] только примерная. А когда приезжаешь, списывают по полному ценнику», — рассказал агентству читатель. Проблемы, по прикидкам очевидцев, начались приблизительно в 16:00 по местному времени.

В «Яндексе» заявили URA.RU, что знают о проблеме. «По техническим причинам у некоторых пользователей могут наблюдаться проблемы с заказом такси. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — сказали в пресс-службе компании.

Ранее источники URA.RU сообщали, что «Яндекс.Такси» обсуждает снижение цен на поездки в Екатеринбурге. Причиной этого может стать китайский агрегатор DiDi, который планирует начать работу в городе.