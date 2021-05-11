В мэрии Чайковского признали проблему с вывозом мусора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Чайковского (Пермский край) пожаловались на зловонный запах от переполненных мусорных контейнеров, расположенных возле домов. Горожане написали о проблеме в паблике «Подслушано Чайковский» во «Вконтакте».

«Задыхаемся от вони. Ни ООО „Аспект“, ни МУП САХ („Спецавтохозяйство“ — прим.ред.), ни ИП Манакина, ни управление ЖКХ не соизволят исполнять свои прямые обязанности. До границы нашего забора 5 метров от контейнерной площадки. Похоже, нашим мусорным оператором глубоко плевать на законы и на чистоту», — написал в паблике пользователь Александр Медведев. Он отметил, что изменить ситуацию может только «публичная огласка ситуации».

Жительница города Елена Медведева рассказала в соцсети, что окна ее квартиры, расположенной на первом этаже, выходят прямо на мусорную площадку. Из-за жуткой вони от контейнеров жильцы не могут проветривать жилое помещение. «Это (мусор) не только портит вид из окна, но и не дает возможность открыть окно, так как запахи разносят еще те. Мусорные контейнеры раньше не стояли на этом месте, кем было принято такое решение переставить их к нам?», — задается вопросом женщина. Пермячка написала, что отходы к мусорным бакам несут не только те, кто проживает поблизости, но и жители соседних домов.

В ООО «Аспект» URA.RU не смогли прокомментировать информацию, сославшись на отсутствие директора организации. Предприниматель Татьяна Манакина, занимающаяся вывозом твердых коммунальных отходов, на звонок корреспондента агентства не ответила. В пресс-службе администрации Чайковского URA.RU признали проблему с вывозом мусора. «В праздничные дни [произошли] небольшие сбои в графике вывоза мусора», — пояснили в пресс-службе. Там заверили, что проблема будет решена в течение ближайших двух дней.

URA.RU рассказывало, что чайковцы ранее неоднократно обращали внимание властей на проблемы с мусором. Они жаловались на стихийную свалку, и мусорный полигон, расположенный в непосредственной близости от жилых домов.