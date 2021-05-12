Уральские врачи смогут заглянуть внутрь сустава пациента

Современный артроскоп дает возможность оперировать коленные и плечевые суставы с минимальными последствиями для организма Фото: фонд святой Екатерины

Для Уральского института травматологии и ортопедии имени Чаклина куплен аппарат, позволяющий заглядывать внутрь сустава. На покупку нового оборудования учредители фонда святой Екатерины выделили больше 8,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе структуры.

«Год мы помогали больницам, которые были на передовой в борьбе с новой инфекцией коронавируса. Но пандемия не отменила того, что другие медучреждения продолжали свою работу и даже в усиленном режиме. Осознавая всю важность и необходимость поддержки высококлассных специалистов НИИ травматологии имени Чаклина, учредители фонда святой Екатерины приняли решение о покупке для них артроскопа», — рассказала заместитель директора фонда Татьяна Прусевич.

Для специалистов был куплен современный артроскоп, который дает возможность оперировать коленные и плечевые суставы с минимальными последствиями для организма. Благодаря высокой четкости изображения врачи могут избежать открытого вмешательства — для оценки изменений связочного аппарата, мениска, капсулы сустава достаточно сделать несколько небольших разрезов. Анализ можно будет использовать для простого обследования, так как дает больше информации, чем рентген или томография.

Заместитель директора по научной работе, доктор медицинских наук Кирилл Бердюгин отметил, что большинство операций в учреждении выполняются бесплатно. «Поэтому у широкого круга пациентов есть возможность получить помощь с самыми современными технологиями и расходными материалами. Двадцать человек уже прооперировали. Количество операций будет исчисляться сотнями и даже тысячами. Мы благодарны учредителям Фонда святой Екатерины за помощь в таком непростом, но очень нужном деле», — продолжает Бердюгин.

С весны 2020 года учредителями фонда святой Екатерины — гендиректором УГМК Андреем Козицыным, председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным и владельцем группы компаний «Сима-ленд» Андреем Симановским — реализуется масштабная гуманитарная программа по поддержке медицинских учреждений Екатеринбурга и Свердловской области, на которую выделено уже около 1,7 млрд рублей. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин наградил Козицына и Алтушкина за поддержку ветеранов Великой Отечественной войны.