В свердловской больнице получили возможность предотвращать рак

Лаборатория оснащена современным оборудованием Фото: Анна Майорова © URA.RU

В больнице Асбеста Свердловской области открылись два новых отделения: ПЦР-лаборатория, где выявляют склонность к онкозаболеваниям, и отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Медпункты заработали в рамках поручения губернатора области Евгения Куйвашева для доступной медицинской помощи горожанам, сообщили URA.RU в минздраве региона.

Проект ПЦР-лаборатории финансировался бюджетными средствами, а также с помощью больницы и меценатов ООО «ФОРЭС», его стоимость — почти 10 млн рублей. «Сейчас мы создали все условия для оказания экстренной медицинской помощи кардиологическим больным округа. Имеющиеся рентгенэндоваскулярные центры позволяют нам своевременно оказывать медицинскую помощь населению», — пояснила URA.RU заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

В отделении рентгенохирургических методов диагностики в течение нескольких дней оказана помощь уже десяти пациентам. За год здесь планируется 550 хирургических операций на коронарные артерии и 300 манипуляций с сосудами. Развитие кардиологии направлено на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшение инвалидности взрослых людей.

В лаборатории ПЦР можно проводить свыше 20 тысяч анализов в год. Раньше жители Асбеста могли делать ПЦР-тесты только в медучреждениях Екатеринбурга, теперь появилась возможность сдавать анализы по месту жительства. Исследования позволяют диагностировать коронавирус, ВИЧ-инфекцию, гепатит и многие другие опасные заболевания.