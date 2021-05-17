17 мая 2021

Неизвестные сообщили о минировании школ Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Сообщения о минировании пришли в школы №1 и №80 Фото:

Школы №1 и №80 в Екатеринбурге эвакуированы из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования. Сотрудники органов начали проверку.

«Пришли анонимные сообщения на почты школ №1 и №80 о минировании этих общеобразовательных организаций. В настоящее время компетентные органы уже проводят проверку этих школ, дети и сотрудники эвакуированы», — рассказала агентству представитель депобразования Екатерина Катыхина. Она уточнила, что СОШ №80 находится на реконструкции, поэтому дети учатся на базе школы №72, которую также эвакуировали.

В приемных школ не ответили на звонки URA.RU. До директоров СОШ №80 Жанны Меньшениной и СОШ №1 Алексея Махновецкого также не удалось дозвониться. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу воздержались от оперативных комментариев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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