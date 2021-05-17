Десятки свердловских волонтеров решили конвертировать имиджевые достижения во время пандемии в политические баллы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Глава исполкома свердловского регионального отделения ОНФ, глава волонтерского штаба акции «Мы вместе» Жанна Рябцева на пресс-конференции рассказала, зачем идет на выборы, и почему в политику устремилось так много волонтеров. По ее словам, это способ рассказать о своей работе.

«Моя история — личная, общественная и политическая. Я как член партии [„Единая Россия“] должна принимать участие в праймериз. Это лишний повод рассказать про себя и про то, что мы делаем. Я всегда эту историю с праймериз использую», — прокомментировала Жанна Рябцева причины своего выдвижения на праймериз ЕР в Госдуму. Как писало URA.RU, Рябцева претендует на место в региональном партсписке на сентябрьских выборах в федеральный парламент. Источники агентства предположили, что она войдет в первую тройку списка «Единой России» после губернатора Евгения Куйвашева и депутата Госдумы Павла Крашенинникова.

Кроме того, Рябцева сообщила, что участники волонтерского движения в Свердловской области массово заявились на праймериз — только в Госдуму стремится 30 волонтеров, еще несколько десятков — в свердловское заксобрание. «Они увидели, что есть много проблем, требующих решения, они хотят принять участие в политическом процессе. Это молодые профессионалы, которые хотят попробовать себя в законодательной работе», — заявила глава исполкома ОНФ. Для раскрутки экс-волонтеров в качестве политиков штаб акции «Мы вместе» в конце недели запускает специальный портал, рассказывающий об их деятельности.

Волонтерский штаб акции «Мы вместе» во время пандемии коронавируса в 2020 году оказывал помощь свердловчанам на дому, доставляя продукты и лекарства. За минувший год добровольцы выполнили более 50 тысяч заявок, поступивших на горячую линию, сформировали и доставили более 100 тысяч продуктовых наборов от благотворителей.