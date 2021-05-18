На выезде из Челябинска полностью перекроют трассу

Ночью 20 мая многополосную трассу на Харлуши перекроют на час Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На выезде из Челябинска со стороны северо-запада полностью остановят движение по направлению на Харлуши и обратно. Перекрытие затянется на час, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«В ночь с 20 на 21 мая на автодороге Челябинск-Харлуши-граница Аргаяшского муниципального района в районе конно-спортивного клуба „Рифей“ будет закрыто движение для всех транспортных средств. Ограничение продлится с 23:00 до 24:00. он связано с монтажом надземного пешеходного перехода», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Также существенные ограничения в связи с реконструкцией дорожного полотна и инфраструктуры введены на трассе М5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом. Так, до 10 октября будет закрыт автомобильный мост на участке возле поселка Башакуль в Аргаяшском районе. До 20 октября будут реконструировать также участок с 43 по 50 километр (в районе поселков Чишма и Смольное). Там для транспорта оставят одну полосу левого проезда.

Между Челябинском и Башкирией, в районе города Златоуста на участке трассы М5 от 1754-го до 1763 километра, по 20 сентября будет действовать реверсивное движение. До этого же времени на выезде из Челябинска в сторону Уфы (от 1860-го до 1871 километра) транспорт будет двигаться по одной полосе правого проезда.

Также почти на полгода вводятся ограничения на трассе Р-254 «Иртыш» (по направлению на Курган). На 10-километровом участке возле села Миасское вводится снижение скорости и реверсивное движение.