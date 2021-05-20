В Челябинске сорвалось банкротство автобусного транспорта

Через два года судебных тяжб в споре транспортников и кредиторов наметился просвет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Запущенный в Челябинске процесс банкротства муниципального ООО «Общественный городской транспорт» (ОГТ), отвечающего за автобусные перевозки в Челябинске, окончательно сорвался. Последний из оставшихся заявителей отозвал иск к предприятию, следует из базы дел Арбитражного суда региона.

«К дате судебного заседания 19 мая в суд поступило ходатайство кредитора МУП „Челябинские коммунальные тепловые сети“ об отложении судебного заседания в связи с обращением должника с предложением заключить мировое соглашение. Представитель должника поддержал ходатайство кредитора», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области.

С исками к ОГТ в суд обратились в 2019 году сразу несколько поставщиков предприятия и налоговая инспекция, к которым неожиданно присоединилось МУП «ЧТКС» (поставщик тепла и горячей воды — прим. URA.RU). Фактически, одна структура мэрии требовала обанкротить другую.

Как сообщил URA.RU экс-директор ОГТ Дмитрий Холод, общая задолженность транспортников на тот момент составляла порядка 40 млн рублей. Согласно материалам дела, МУП «ЧКТС» требует от ОГТ 89,7 млн рублей. В муниципальном предприятии не комментируют обстоятельства процесса. Налоговики отозвали свое заявление, иным кредиторам суд отказал в удовлетворении требований. О желании решить дело мировым соглашением транспортники заявляли URA.RU еще два года назад, но реализовываться это намерение начало только сейчас.

ООО «Общественный городской транспорт» создали в 2017 году, передав ОГТ почти 500 работников и имущество обанкроченного МУП «Челябинский автобусный транспорт». Одновременно появилось ООО «ЧелябГЭТ», которому передали электротранспорт.