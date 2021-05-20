Вторым фигурантом уголовного дела о разбое, возбужденном в отношении помощника представителя главы Чеченской Республики в ХМАО Али Сайдаева, является сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Станислав Савин. Это следует из постановления о возбуждении уголовного дела, копия которого есть в распоряжении URA.RU.
«Возбудить уголовное дело в отношении Станислава Савина и Али Сайдаева», — сказано в документе. Оба фигуранта проходят по п.«б» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой совершенный в особо крупном размере).
Согласно постановлению, Савин отработал в ОБЭП меньше года. Они вместе с Сайдаевым 17 мая напали на местного жителя в кафе «Твоя Чайхона» и избили его. После они забрали автомобиль потерпевшего, на котором Савин скрылся. Материальный ущерб составил 1,5 миллиона рублей. Следственный комитет никак не комментирует произошедшее.
Ранее источник URA.RU сообщил, что помощник представителя главы Чеченской Республики в ХМАО Али Сайдаев подозревается в разбойном нападении в составе организованной группы. Собеседник агентства также уточнил, что разборка переросла в драку и потерпевшему сломали челюсть.
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