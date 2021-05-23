В Крыму предложили Киеву пересмотреть границы с Россией

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День пограничника. Курган, служебная собака, сторожевая собака, камуфляж, охрана границы
Крым предложил Киеву демаркировать государственную границу. Фото:

Начать налаживать отношения с Крымом Киеву нужно с демаркации государственной границы и приведения в порядок географических карт, чтобы Крым там обозначался, как территория РФ. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

«По-хорошему, любые беседы украинской стороне стоило бы начинать как минимум с проведения новой демаркации границ и приведения в надлежащий вид украинских географических атласов и карт, где абсолютно ошибочно и безграмотно Крым указан в своей принадлежности как украинская территория», — сказал Чегринец в интервью РИА «Новости». Также он посоветовал Украине открыть в Крыму свое консульство, чтобы дипломаты могли помогать украинским туристам.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что российский президент Владимир Путин готов обсуждать со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским Крым, как приграничную территорию, но не его принадлежность к России. Однако и Зеленскому никто «рот затыкать не будет — о чем захочет, о том и будет говорить», отметил в интервью РИА «Новости» глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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