В Крыму предложили Киеву пересмотреть границы с Россией

Крым предложил Киеву демаркировать государственную границу. Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начать налаживать отношения с Крымом Киеву нужно с демаркации государственной границы и приведения в порядок географических карт, чтобы Крым там обозначался, как территория РФ. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

«По-хорошему, любые беседы украинской стороне стоило бы начинать как минимум с проведения новой демаркации границ и приведения в надлежащий вид украинских географических атласов и карт, где абсолютно ошибочно и безграмотно Крым указан в своей принадлежности как украинская территория», — сказал Чегринец в интервью РИА «Новости». Также он посоветовал Украине открыть в Крыму свое консульство, чтобы дипломаты могли помогать украинским туристам.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что российский президент Владимир Путин готов обсуждать со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским Крым, как приграничную территорию, но не его принадлежность к России. Однако и Зеленскому никто «рот затыкать не будет — о чем захочет, о том и будет говорить», отметил в интервью РИА «Новости» глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.