Банк решил продать молотка недвижимость челябинского депутата

Александр Мотовилов смог решить свои финансовые проблемы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат заксобрания Челябинской области Александр Мотовилов задолжал ПАО «Челиндбанк» по кредитам и банк требовал продать с торгов недвижимость депутата. Как сообщил Мотовилов URA.RU, 24 мая в Центральном районном суде Челябинска сторонам удалось заключить мировое соглашение.

«Да, действительно, я задолжал по кредитам, — подтвердил URA.RU Мотовилов. — Был кризисный, коронавирусный год. Ранее без меня этот же суд вынес решение об аресте и продаже с торгов той недвижимости, что была в залоге у банка. Так как повестку я не получал, то добился того, чтобы суд снова рассмотрел дело, теперь уже с моим юристом. Договорились, что долг я выплачу в течение двух лет».

В конце января суд, в отсутствие Мотовилова принял решение в пользу банка о продаже двух жилых домов и двух участков принадлежащих депутату. Речь идет о недвижимости в саду «Медик». В документах суда указано, что кредит был взят в 2013 году на 15,3 млн рублей, на условиях погашения до 2028 года. Вместе с пеней по просроченных платежам долг составил 9, 5 млн рублей.

«Я доволен, что в банке пошли мне навстречу», — заявил URA.RU Мотовилов. Получить комментарий в «Челиндбанке» не удалось. По телефону банка ответил оператор колл-центра и соединиться с пресс-службой не получилось.