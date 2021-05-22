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Власти ХМАО продлили особый противопожарный режим

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Пожар под Рефтинским. Свердловская область, лесной пожар
В Югре ликвидировано 43 лесных пожара Фото:

В связи с ожидающейся в ближайшие дни на западе ХМАО теплой ветреной погодой и грозами в Октябрьском районе продлен особый противопожарный режим. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.

«Согласно метеопрогнозу, 25 и 26 мая на западе региона ожидаются теплая погода с ветром, кратковременный дождь с грозами. С учетом сложившейся ситуации и метеопрогноза особый противопожарный режим, введенный накануне на территории Октябрьского района, продляется», — говорится в сообщении на сайте правительства округа.

Заседание оперштаба прошло под председательством заместителя директора окружного департамента недропользования и природных ресурсов Егора Збродова. Участвовавший в мероприятии директор Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов Иван Шевцов сообщил, что оперативность тушения лесных пожаров в Югре в первые сутки составляет 81 процент, на авиапатрулировании территории задействованы семь самолетов и два вертолета.

Всего с начала года было зарегистрировано 48 лесных пожаров, из них 43 — уже ликвидировано. Четыре возгорания локализовано, для этого были задействованы 228 человек, еще на одно была направлена группа парашютистов.

Ранее сообщалось, что с 21 мая в Югре введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. За минувшие выходные площадь лесных пожаров в регионе выросла в три раза.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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