25 мая 2021

В Челябинске арестован возможный убийца умершего от ожогов малыша

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинца отправили в СИЗО (архивное фото) Фото:

В Челябинске арестован мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве двухлетнего мальчика. Обвиняемый заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«По версии следствия, обвиняемый, находясь в квартире одного из домов поселка Западный, причинил ожоги двухлетнему пасынку, от которых ребенок скончался. Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, до 24 июля», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Труп двухлетнего ребенка обнаружили 24 мая. Первоначально фельдшер скорой помощи сообщила силовикам о мертвом малыше, обнаруженном в квартире одного из домов микрорайона «Вишневая горка», расположенного рядом с Западным. На теле ребенка были обнаружены различные травмы, в том числе обширные ожоги. В семье, стоявшей на учете как неблагополучная, объяснили, что мальчик обварился при купании.

Однако практически сразу у силовиков возникли подозрения, и 25 мая отчима малыша задержали по подозрению в убийстве. Сейчас ему предъявлено обвинение по п. «в» ч.2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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