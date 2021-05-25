В Челябинске арестован возможный убийца умершего от ожогов малыша

Челябинца отправили в СИЗО (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске арестован мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве двухлетнего мальчика. Обвиняемый заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«По версии следствия, обвиняемый, находясь в квартире одного из домов поселка Западный, причинил ожоги двухлетнему пасынку, от которых ребенок скончался. Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, до 24 июля», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Труп двухлетнего ребенка обнаружили 24 мая. Первоначально фельдшер скорой помощи сообщила силовикам о мертвом малыше, обнаруженном в квартире одного из домов микрорайона «Вишневая горка», расположенного рядом с Западным. На теле ребенка были обнаружены различные травмы, в том числе обширные ожоги. В семье, стоявшей на учете как неблагополучная, объяснили, что мальчик обварился при купании.

Однако практически сразу у силовиков возникли подозрения, и 25 мая отчима малыша задержали по подозрению в убийстве. Сейчас ему предъявлено обвинение по п. «в» ч.2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).