«Уралкалий» выделит деньги на отдых почти двух тысяч детей

Детей сотрудников «Уралкалия» отправят на отдых в санаторий и загородные лагеря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Около двух тысяч детей сотрудников «Уралкалия» отдохнут летом в лагерях и санаториях за счет предприятия. Пресс-служба химического гиганта сообщила URA.RU, что дети отправятся в загородные лагеря «Уральские самоцветы» и «Дружба» в Соликамске и Березниках, а также санаторий «Вита» в Анапе.

«В „Уральских самоцветах“ отдохнут 816 детей в возрасте от 7 до 12 лет. В санатории „Вита“ в Анапе пройдут оздоровление 824 ребенка в возрасте от 9 до 15 лет. Впервые 270 детей смогут отдохнуть в муниципальном загородном оздоровительном лагере „Дружба“», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Уралкалия». Детский отдых будет организован с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

Сотрудникам «Уралкалия» за путевки в лагерь «Уральские самоцветы» и санаторий «Вита» придется платить не больше 10% от базовой стоимости. Оставшуюся часть расходов на детский отдых возьмет на себя «Уралкалий».

«Полноценный отдых, оздоровление и досуг детей сотрудников группы „Уралкалий“ остается одним из приоритетных направлений социальной политики компании. В этом году на финансирование детского отдыха будет направлено более 97 млн рублей», — рассказала URA.RU директор по персоналу ПАО «Уралкалий» Ирина Константинова.