27 мая 2021

В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Мега»

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа торгового центра «Мега» после карантинных мер по Covid-19. Екатеринбург, торговый центр, тц, карантин, шопинг, магазин, екатеринбург , тц мега
Всех посетителей ТРЦ «Мега» вывели на улицу Фото:

Посетителей торгово-развлекательного центра «Мега» в Екатеринбурге эвакуировали. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Причина эвакуации пока не известна.

«Сработало объявление, что надо срочно покинуть торговый центр. Всех попросили выйти из здания и отойти. На экранах [внутри ТЦ] загорелись предупреждения об эвакуации. На улице несколько сотен человек», — рассказал URA.RU читатель. На вопросы посетителей сотрудники «Меги» отвечают, что эвакуация происходит «по техническим причинам».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области заявили URA.RU, что, по предварительной информации, в «Меге» произошла ложная сработка пожарной сигнализации. Уточнить информацию у представителей и руководства торгового центра не удалось — там не ответили на звонки агентства. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу получить комментарий также не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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