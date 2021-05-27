В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Мега»

Всех посетителей ТРЦ «Мега» вывели на улицу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Посетителей торгово-развлекательного центра «Мега» в Екатеринбурге эвакуировали. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Причина эвакуации пока не известна.

«Сработало объявление, что надо срочно покинуть торговый центр. Всех попросили выйти из здания и отойти. На экранах [внутри ТЦ] загорелись предупреждения об эвакуации. На улице несколько сотен человек», — рассказал URA.RU читатель. На вопросы посетителей сотрудники «Меги» отвечают, что эвакуация происходит «по техническим причинам».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области заявили URA.RU, что, по предварительной информации, в «Меге» произошла ложная сработка пожарной сигнализации. Уточнить информацию у представителей и руководства торгового центра не удалось — там не ответили на звонки агентства. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу получить комментарий также не удалось.