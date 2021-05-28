Поклонская уходит из Госдумы на новую работу

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Послание президента. Москва, поклонская наталья
Поклонская рассказала, что на новой работе сможет снова надеть китель Фото:

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская заявила, что снимает свою кандидатуру с праймериз «Единой России» и не будет переизбираться в Госдуму в сентябре. По словам бывшего прокурора Крыма, это связано с ее новой работой.

«Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже. Я не исчезаю, не пропадаю. Скоро увидимся на моих приемах в Крыму», — сообщила Поклонская в видео, которое она выложила в своем telegram-канале. Депутат поблагодарила всех своих избирателей за поддержку и пообещала, что будет рассматривать все вопросы и обращения.

Поклонская вскользь заметила, что снова сможет надеть китель. «Только пусть останется интригой, какой именно», — сказала депутат.

Наталья Поклонская была депутатом Госдумы с 2016 года. До этого она занимала пост прокурора Крыма. Получила известность благодаря активной пророссийской позиции в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России.

Ранее к главе Крыма Сергею Аксенову обратилась Общественная палата Донецкой народной республики. Она попросила не выдвигать Поклонскую на новые думские выборы, сообщает «Национальное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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