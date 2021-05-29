29 мая 2021

Астроном пообещал москвичам полное лунное затмение

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Лунное затмение. Екатеринбург , облака, луна, ночь, полнолуние, лунное затмение
Астроном рассказал, когда в Москве будет видно полное лунное затмение Фото:

Ближайшее полное лунное затмение в Москве можно будет увидеть в 2025 году, а в 2023 году будет видно частичное затмение. Об этом сообщил астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

«Если говорить о том, когда мы увидим лунное затмение в Москве, то ответ такой: ближайшее частичное затмение в 2023 году, но там тень едва-едва заденет Луну», — рассказал астроном РИА «Новости». Он отметил, что ближайшее полное лунное затмение в Москве можно будет увидеть 7 сентября 2025 года.

Также в 2021 году россияне будут наблюдать два лунных затмения. Первое прошло 26 мая и было заметно только на Дальнем Востоке. 19 ноября полное лунное затмение будет доступно для жителей Чукотки и Камчатки. Кроме того, 10 июня росияне смогут увидеть частичное солнечное затмение. Максимум затмения Солнца в Москве произойдет в 14.27 мск. При этом только в Якутии будет видно кольцеобразное затмение. Там можно будет наблюдать 94% затмение Солнца Луной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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