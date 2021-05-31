Результаты на праймериз «Единой России» меняются после опубликования на сайте ПГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На праймериз «Единой России» в думу Сургута зафиксирована корректировка результатов по нескольким одномандатным округам уже после того, как они были опубликованы на сайте предварительного голосования. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента.

«Когда были опубликованы результаты на сайте праймериз „Единой России“, на одномандатном округе №1 в думу Сургута лидировал Александр Олейников, спустя время на первом месте оказался Владимир Медведев. На одномандатном округе №9 Владимир Собарь сменил Сергея Парфенова. На 12 округе на первом месте находилась Ольга Леснова, которую затем подвинул Сергей Хрипков, который, вообще, был на третьем месте между ней и Александром Лукьянчуком», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что корректировки произошли еще также на 17 и 22 одномандатных округах.

Один из участников праймериз «Единой России» в ХМАО объяснил URA.RU, что в партии предупредили кандидатов в депутаты разных уровнях, что корректировки могут быть возможны. «Еще не все протоколы с результатами голосования были внесены. Кроме того, не везде были посчитаны вместе итоги онлайн-голосования и результаты на счетных участках», — прокомментировал собеседник URA.RU. В пресс-службу регионального отделения «Единой России» был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО откладывается оглашение результатов праймериз ЕР. Они стали известны лишь 1 июня из-за большого количества проголосовавших югорчан.

Фото: скриншот сайта предварительного голосования «Единой России»

Фото: скриншот сайта предварительного голосования «Единой России»