31 мая 2021
30 мая 2021

Матвиенко предложила Текслеру эксперимент в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко считает, что процентные показатели должны уступить место конкретным цифрам Фото:

В Челябинской области реализуют пилотный проект по точному учету детей, занимающихся в организациях дополнительного образования, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального правительства. К такому соглашению пришли спикер Совфеда Валентина Матвиенко и губернатор региона Алексей Текслер.

Идея возникла 1 июня на заседании президентского Совете по реализации политики в сфере защиты семьи и детей. Матвиенко осведомилась, сколько детей в Челябинской области вовлечены в дополнительное образование. «Чуть более 70%, я не особо верю в этот показатель: но некоторые дети ходят в несколько кружков. Поэтому одна из задач — вести качественный учет», — ответил Текслер.

На что председатель Совета Федерации предложила провести эксперимент. «Давайте мы сделаем Челябинскую область пилотной, чтобы понять, сколько действительно детей занимаются в кружках и секциях», — сказала Матвиенко. Согласие было получено тут же.

Как уточнили URA.RU в пресс-службе Текслера, речь идет от цифровизации доступности дополнительного образования для детей. «То есть будет учет, где и сколько детей занимаются вне школы, — пояснили в пресс-службе. — Это позволит понять, какие кружки и секции наиболее востребованы, где нужны специалисты и тому подобное. В конечном итоге, это должно обеспечить качество дополнительного образования».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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