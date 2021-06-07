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Мэрия в ХМАО подозревает коммунальщика в разорении предприятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Госсовет в Кремле. Москва, депутат, чиновник, портфель, министр
Экс-директора УТС заподозрили в намеренном разорении предприятия для его передачи в концессию Фото:

Администрация Ханты-Мансийска подозревает бывшего директора ОА «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (УТС) Юрия Горбачева в намеренном обанкрочивании предприятия. По этой же причине чиновники ранее уволили Горбачева. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к мэрии города.

«У правительства ХМАО есть установка, что коммунальные предприятия должны быть безубыточными. Если они несут убытки, что и случилось с УТС, то их передают в концессию для управления в частные руки. Городской департамент муниципальной собственности подозревает, что Горбачев хотел передать предприятие в концессию намеренно», — сказал источник.

На место Горбачева, решением совета директоров, назначен действующий директор МП «Ханты-Мансийскгаз» Андрей Лоцманов. «Мэрия, конечно, не намерена отдавать предприятие. Задача Лоцманова вывести финансово-хозяйственную деятельность в плюс», — добавляет источник. Корреспонденту агентства не удалось связаться с Горбачевым. Редакция не располагает его контактами. В адрес администрации Ханты-Мансийска и УТС были отправлены письменные запросы. На момент публикации ответы на них не поступили.

Ранее URA.RU писало, что депутаты столицы ХМАО заподозрили мэрию в махинациях. Тогда депутат думы Ханты-Мансийска Виталий Чистов рассказал, что ряд депутатов подозревают администрацию города в намеренном обанкрочивании ресурсоснабжающих организаций для продажи в частные руки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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