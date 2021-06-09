09 июня 2021
08 июня 2021

Жительнице ХМАО грозит срок за махинации с маткапиталом

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница ХМАО обналичила материнский капитал, предоставив фиктивные документы на покупку жилья Фото:

Уголовное дело за присвоение материнского капитала возбуждено в отношении жительницы Советского района ХМАО. Женщина предоставила фиктивный договор купли-продажи жилого дома и получила 466 тысяч рублей, однако деньги потратила на личные нужды. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Жительница Советского района, желая обналичить средства материнского капитала, предоставила фиктивные договор купли-продажи жилого дома и договор займа на приобретение жилья. Злоумышленнице были перечислены денежные средства в размере 466 617 рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению», — сказано в сообщении на сайте УМВД.

Максимальное наказание за мошенничество при получении социальных выплат грозит лишением свободы на срок до шести лет, а также штрафом до 80 тысяч рублей. Ход расследования уголовного дела находится под контролем прокуратуры.

Ранее курганский губернатор Вадим Шумков раскрыл масштабы махинаций с маткапиталом в регионе. Более 400 сделок с маткапиталом совершались с несуществующим имуществом. Таким образом жители обналичивали материнский капитал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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